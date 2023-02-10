رئيس مؤسسة «نبيل الكاتب» لـ قناة الحياة: مشاركات واسعة في القوافل الطبية

قالت النائبة نيفين الكاتب رئيس مجلس أمناء مؤسسة «نبيل الكاتب» الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن هناك العديد من الأطباء يشاركون في قوافل المؤسسة الطبية، وكذلك المهندسين الذين يقدمون دراسات الجدوى والمقترحات لمبادرة «ابدأ» لدعم وتطوير الصناعة، مشيرة إلى أن القوافل تتضمن فصول تقوية دراسية، ويتبرع العديد من المدرسين بأوقاتهم لتشغيل تلك الفصول.

الشعب المصري محب للخير

وأوضحت «الكاتب»، خلال حوارها ببرنامج «أهل بلدنا» المذاع على قناة «الحياة»، أن الشعب المصري محب للخير دائما، وفي وقت الأزمات والشدائد يظهر معدنه الأصيل، متابعة: «الشباب عندهم فكر ومش مجرد ناس بتبحث عن وظيفة تقليدية، بل يبحثون عن تطوير مهاراتهم، وصناعة مشروعات خاصة بهم».

مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية

وأشارت رئيس مجلس أمناء مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية إلى أن حلم المؤسسة يمكن في رؤية مصر في أفضل مكان لها، «تعلمنا في مصر وعملنا بها وحققنا مكاسبنا وهو حق علينا العمل من أجلها».