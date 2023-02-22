مصطفى سالم: اجتماعات مهمة لـ«خطة النواب» لمناقشة ختامي موازنة «الطاقة والعدل»

أكّد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنَّ اللجنة ستعقد 3 اجتماعات الأسبوع القادم، لمناقشة ختامي الطاقة الجديدة والمتجددة ووزارة العدل الأسبوع المقبل.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنَّ الاجتماع الأول، يوم 27 فبراير، وذلك لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بدران، يليه الاجتماع الثاني في اليوم نفسه، وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2021-2022.

وتختتم اللجنة اجتماعاتها بالاجتماع الثالث يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023 وذلك لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها للسنة المالية 2021-2022.