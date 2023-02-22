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«البترول» تعلن حركة تنقلات وترقيات لقيادات الوزارة

كتب:

مارينا رؤوف
02:52 م | الأربعاء 22 فبراير 2023
طارق الملا وزير البترول

طارق الملا وزير البترول

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تكليفات وتنقلات شملت رئيسا لهيئة الثروة المعدنية، ونائبا للاتفاقيات والاستكشاف بشركة إيجاس ورؤساء الشركات قطاع البترول، بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة للتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة، حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت بخروج شاغلها لسن التقاعد القانوني.

وشملت الحركة التالي أسماءهم.

-الجيولوجي ياسر رمضان عبدالعزيز السيد - رئيسا لمجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية. 

- الجيولوجي عبدالحميد حسين محمد جويلي - نائبا لرئيس الشركة للاتفاقيات والاستكشاف بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

- ناصر محمد ناصر شومان - رئيسا لمجلس الإدارة لشركة التعاون للبترول.

- المهندس أشرف السيد عبد الجواد على - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب الشركة بدر الدين للبترول.

- المهندس أحمد محمد أحمد - لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النيل لتسويق البترول.

-الجيولوجي خالد محسن محمد الششتاوي رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال البحرية للبترول (توربيتكو).

-المهندس خالد محمود محمد منصور - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترونفرتيتي.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.