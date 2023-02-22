توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي أسيوط و«سان سباستيان» التشيلية لتبادل الخبرات

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، توقيع مذكرة تفاهم مع الدكتور خوسيه رودريجوز رئيس جامعة سان سباستيان بدولة تشيلي، وذلك بحضور الدكتور جمال عبدالرؤوف بدر منسق مكتب العلاقات الدولية ووكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبدالستار سويفى الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة.

تاريخ الجامعة العريق

وخلال اللقاء أكد رئيس جامعة أسيوط على المكانة المتميزة للجامعة وتاريخها العريق الممتد منذ لأكثر من 6 عقود متتالية وتضم الآن 20 كلية و3 معاهد مما جعلها مصنفة ضمن أفضل خمسة جامعات مصرية، كما أنها تحتل مكانة متقدمة بين أفضل جامعات العالم، مشيرًا إلى سعى إدارة الجامعة تعزيز أواصر التفاهم والتعاون مع الجامعات الأجنبية لتبادل الخبرات والكفاءات من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون ذلك من خلال مكتب العلاقات الدولية الذى يهدف إلى توطيد أواصر التعاون مع الجامعات الدولية فى شتى أنحاء العالم وفتح مجالات العمل المشترك مع كافة الهيئات والمؤسسات العلمية والبحثية الكبرى، والعمل على التعريف بإمكانيات الجامعة وإنجازاتها فى شتى المجالات بما يليق بتاريخ الجامعة العريق وإمكانياتها المتميزة فى القطاعات الطبية والعلمية والإنسانية.

مذكرة تفاهم

وكشف الدكتور أحمد المنشاوى أن مذكرة التفاهم التى تم إبرامها اليوم جامعة سان سباستيان تأتي تأكيدًا على انفتاح الجامعة علميًا وثقافيًا مع كافة المؤسسات العلمية والجامعات الكبرى فى مختلف أنحاء العالم شرقًا وغربًا، وحرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية المتكاملة لطلابها الوافدين سواء فى المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا.

مدة الاتفاقية 5 سنوات

من جانبه، صرح الدكتور جمال بدر أن مدة الاتفاقية خمس سنوات قابلة للتجديد وتنص بنودها على تبادل هيئات البحث والباحثين وطلاب الدراسات العليا والطلاب الجامعيين، العمل على تبادل المواد الأكاديمية في المجالات التي تهم الجامعتين، أجراء مشاريع بحثية مشتركة، التأكيد على أهمية مراعاة الملكية الفكرية عند نشر أى مطبوعات أو دوريات وما إلى ذلك بصورة مشتركة إلا من خلال اتفاق متبادل، تسهيل المفاوضات والاتفاقيات بين الكليات وإجراء الأنشطة والبرامج التعليمية على الإنترنت، مشيرا إلى أن رئيس جامعة سان سباستيان أشاد خلال اللقاء بسمعة جامعة أسيوط المتميزة عالميا وبطابعها الإنشائي الخاص التى تنفرد به عن باقى الجامعات كما أنها تمتلك العديد من الإمكانيات والبنية الإنشائية التى بجعلها قبله للدارسين بمختلف تخصصاتهم العملية للدراسة.