جامعة أسيوط: استكمال تجهيزات أكبر مستشفى للإصابات والطوارئ في الصعيد

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بالجهود المثمرة والفعالة داخل مستشفيات أسيوط الجامعية، والتي تعد من أكبر الصروح الطبية وأعرقها في مصر، حيث تستقبل أكثر من 2 مليون مريض سنويا من مختلف المحافظات، مؤكداً ضرورة تكاتف الجهود لاستكمال تجهيزات أكبر مستشفى للإصابات والطوارئ لخدمة محافظات الصعيد.

جولة لتفقد المستشفيات الجامعية

جاء ذلك تعقيبا على الجولة التي قام بها عدد من السمؤولين لتفقد منشآت المستشفيات الجامعية، والموقف التنفيذي بعدد من المشروعات بها.

وأكد الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، حرص إدارة الجامعة على توفير كل سبل الدعم للنهوض بمستشفياتها الجامعية والارتقاء والتحسين المستمر لخدماتها الطبية والعلاجية المقدمة؛ مشيدًا بالمستوى الطبى المتقدم التى تحظى به مستشفيات السعودى الألمانى وسعيها الدائم على مد أواصر التعاون وتحقيق خدمات طبية متميزة.

مستشفى الراجحي للكبد

وشملت الجولة زيارة مستشفى الراجحى للكبد حيث إستمع الحضور لشرح تفصيلي حول منشآت المستشفى، وعدد المترددين على العيادات الخارجية والمناظير والأشعة، حيث أجرى المستشفى حوالى 80 عملية لزراعة الكبد وأكثر من 3100 عملية جراحية، كما تفقد الحضور مستشفى القلب الجامعى ومستشفى الإصابات والطوارئ بأقسامها والتى تبلغ القدرة الاستيعابية للمستشفى بمختلف مراحلها 600 سرير، و68 سرير عناية، و28 غرفة عمليات، وتشغل مساحة 5500 متر، وتم افتتاح وتشغيل مرحلتها الأولى والثانية بطاقة استيعابية 111 سريرا و8 غرف عمليات و20 غرفة عناية مجهزة على أحدث معايير الجودة ومكافحة العدوى.