جامعة أسيوط تطلق مؤتمر علاج الأورام بمشاركة 1085 طبيبا و52 عالما

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط على وضع إدارة الجامعة تطوير خدماتها الصحية على رأس أولويات عملها خلال الفترة المقبلة وذلك بإضافة مزيد من التقنيات العلاجية والتشخيصية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة مشيراً إلي حرص إدارة الجامعة على مضاعفة سبل الدعم والرعاية المقدمة لمرضى الأورام وذلك لتلبية احتياجات أكثر من مائة ألف مريض من المترددين على قسم علاج الأورام والطب النووي بالمستشفي الجامعي والرئيسي ومعهد جنوب مصر للأورام وذلك بمواكبة أحدث بروتوكولات العلاج والكشف المبكر من أجل تحسين نسب الشفاء بين المرضي.

المؤتمر الدولي الرابع

جاء ذلك في تعقيب رئيس جامعة أسيوط على التقرير المقدم من الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية عن انطلاق أعمال المؤتمر السنوي الرابع عشر لقسم علاج الأورام والطب النووي والمنعقد في مدينة أسوان في الفترة من 15 حتي 17 من فبراير الجاري والذي يُعد أحد المؤتمرات الدولية الكبري التي تنظمها الكلية وذلك استثماراً لإمكانيات القسم وتاريخه العريق والذي يُعد أقدم الاقسام الطبية المتخصصة في علاج الأورام على مستوي جامعات الصعيد والوجه القبلي.

6 ورش عمل

أشار الدكتور يوسف صالح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث إلى أن المؤتمر يهدف إلى مواكبة أحدث الدراسات والأبحاث المطروحة في علاج الأورام والذي يتضمن 6 ورش عمل تتضمن ورشتي عمل في كل من مجالات العلاج الإشعاعي والتمريض وكذلك العلاج التلطيفي وذلك بمشاركة خبراء من الدول العربية والأجنبية تمهيداً لإنشاء وحدة جديدة متخصصة في العلاج التلطيفي بقسم علاج الأورام بالمستشفي الجامعي الرئيسي لدعم الخدمات الطبية المقدمة لمرضي الأورام .

12 جلسة علمية

وكشف الدكتور سمير شحاتة رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب ورئيس المؤتمر أن المؤتمر هذا العام يتضمن 12 جلسة علمية ويشهد حضور 1085 مشاركا من كبار الأطباء وشبابه من داخل مصر وخارجها كما يشارك 52 عالما من كبار المتخصصين في علاج مرضي الأورام من الدول العربية والأجنبية والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والسعودية ولبنان والأمارات والأردن والسودان.

متخصصون من دول العالم

وأشار الدكتور سمير شحاتة إلي نجاح المؤتمر في نسخته الرابعة عشر في جذب قامات علمية مرموقة على مستوي العالم في تخصصات علاج الأورام ويأتي في مقدمتها مشاركة الدكتور ماتيو لامبرتيني أستاذ أورام الثدي وعضو الجمعية الأوروبية لعلاج الأورام والمسئول عن تدريب شباب الأطباء برفقة 8 من شباب الأطباء بالجمعية وذلك للعام الثالث على التوالي والدكتور نيكولاس بالفيدوس رئيس الجمعية الأوربية للأورام وميشيل أبلي رئيس قسم العلاج الإشعاعي بمستشفي أخم بألمانيا والدكتور أحمد علام استشاري علاج الأورام بنفس المستشفي ومن أنجلترا الدكتور كارلي برنا أستاذ أورام البروستاتا والدكتور ليان بوتر والدكتور نبيل اسحاق استاذ العلاج التلطيفي ببريطانيا، كما يشارك من الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور أحمد عمر كاسب أستاذ أورام الكبد بجامعة تكساس.

الدول العربية

أضاف الدكتور سمير شحاتة إلى أن المشاركة العربية تتضمن حضور نخبة من كبار المتخصصين من الدول العربية الشقيقة تتضمن من المملكة العربية السعودية الدكتور إبراهيم الشنبر أستاذ الجراحة بجامعة الملك فهد والدكتور جمال ذكري أستاذ علاج الأورام بمستشفي فيصل التخصصي والدكتور سلمان بديني أستاذ علاج الأورام بنفس المستشفي والدكتور شريف السمان أستاذ الأورام بمستشفي الملك عبد الله بمكة المكرمة والدكتور وائل ملوك من المركز الطبي التخصصي بالرياض ومن الأردن الدكتور جمال خضر والدكتور بلال الهواري من مركز الحسين الطبي والدكتور حسين مكي من المركز الطبي بالخرطوم والدكتور ناجي الصغير أستاذ الأورام بالجامعة الأمريكية بالعاصمة اللبنانية بيروت والدكتور فادي جعارة أستاذ علاج الأورام بدبي بالإمارات العربية المتحدة.