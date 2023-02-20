رئيس جامعة أسيوط: إنشاء أكبر مجمع بحثي بالجامعات المصرية على مساحة 4 آلاف متر

قال الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، إن الجامعة تمتلك العديد من المقومات والبنية الإنشائية والتحتية، مما يدفعنا إلى الاستمرار في عقد الفعاليات التي تعمل على رفع مستوى وعي وإدراك جميع الكفاءات والكوادر البشرية بأهمية مراعاة السلامة المهنية للمحافظة عليها، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة لا تألو جهدا وتعمل جاهدة على تقديم الدعم اللازم وتهيئة المناخ الملائم لإجراء البحوث.

إنشاء أكبر مجمع بحثي

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن ذلك يظهر ذلك جليا من خلال إنشاء الجامعة أكبر مجمع بحثي، وهو مجمع البحوث، ويُعد أكبر مجمع بحثي في الجامعات المصرية على مساحة 4 آلاف متر مربع، وسيسهم في إتاحة المزيد من فرص العمل البحثي الجماعي وإثراء الحركة البحثية، ويضم العديد من المعامل بمختلف التخصصات.

مخاطر بيئة العمل في المعامل

جاء ذلك تعقيبا من رئيس الجامعة على انطلاق فعاليات ورشة العمل الثانية بعنوان «مخاطر بيئة العمل في المعامل»، والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع لجنة المختبرات والمعامل، تحت إشراف وحضور الدكتور مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك ضمن مشروع رفع كفاءة الفنيين والإداريين بمعامل الكليات والمعاهد بجامعة أسيوط.

المحافظة على سلامة الإنسان

ومن جانبها أكدت الدكتورة مها كامل غانم في كلمتها الافتتاحية، على ضرورة المحافظة على سلامة الإنسان في مجال العمل، بتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من مسببات الحوادث أو الإصابات والمحافظة على مقومات بيئة العمل كأساس للسلامة والصحة المهنية والعمل على رفع الوعي المجتمعي والبيئي للعاملين، والذي يكفل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم عند التعرض لأي مخاطر.

وأضافت أن الجامعة لديها بنية تحتية وتجهيزات علمية يجب الحفاظ عليها والعمل على استثمارها، فهي ثروة تساعد في زيادة موارد الكليات والجامعة، وتعد يدا تساعد الجامعة بها المجتمع عن طريق تقديم الخدمات وتتعاون بها خارج أسوار الجامعة، ودعت في نهاية كلمتها إلى العمل على خلق جيل جديد من المدربين المتخصصين لتكون نواة لسلسلة من الندوات المتخصصة لكل معمل من معامل الكليات والمعاهد المختلفة في مجال التوعية بمخاطر بيئة العمل.

قواعد السلامة

وأشارت الدكتورة أسماء عبد الناصر، أستاذ الأمراض المشتركة بكلية الطب وعميد معهد بحوث ودراسات البيولوجية الجزيئية سابقاً ومنسق البرنامج، في المحاضرة التي ألقتها إلى تعريف السلامة المهنية وأهدافها، وخطوات ومقومات السلامة العامة وتفعيلها داخل المعامل المختلفة، كما أكدت على ضرورة الالتزام بقواعد السلامة وإرشادات الأمن والسلامة في المختبرات والمعامل المختلفة.

وألقت الضوء في ختام محاضرتها على الطرق والأساليب المختلفة التي يجب على العاملين بالمعامل اتخاذها وقت الخطر وطرق الحماية من الغازات والأدخنة الضارة، مضيفةً الى أنه ستعقد الندوة المقبلة بعنوان السلامة المهنية للعاملين في المعامل 20 مارس القادم.

المخاطر البيولوجية

بينما تناولت الدكتورة هبة راشد، وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في محاضرتها حول المخاطر البيولوجية في بيئة العمل، مفهوم وطرق الإصابة بالأمراض المختلفة نتيجة التعرض للكائنات الدقيقة الحية والمعدية وإفرازاتها السامة، وأنواع المخاطر البيولوجية والتي يمكن تصنيفها إلى البكتريا والطفيليات والفيروسات، وطرق التعرض للمخاطر البيولوجية في جسم الإنسان وكيفية انتشار الأمراض وطرق التخلص من مخلفات الرعاية الصحية والعلمية والصناعية والتي تؤثر على الخلايا الحية وجسم الإنسان.

وفي ختام الورشة، ألقى الدكتور محمد محمود شحاتة، مشرف شعبة البيئة لكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية والمستشار البيئي للمستشفيات الجامعية، محاضرة بعنوان «المخاطر الكيميائية والإشعاعية والكهربائية في المعامل»، حيث أشار إلى مفهومها وأنواعها وطرق الوقاية منها والأساليب والطرق التي يجب اتباعها عند حدوثها.