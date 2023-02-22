الغرف التجارية: استقرار في أسعار ومبيعات الأثاث المنزلي بالأسواق

تشهد أسعار الأثاث المنزلي استقرارا في السوق المصرية، وكذلك في المبيعات، ويرغب المقبلون على الزواج معرفة تكلفة فرش الشقة من غرف النوم والصالون والسفرة والمعيشة والأطفال، لمعرفة إمكانية الشراء.

قال محمود المهندس عضو شعبة الأثاث في الغرفة التجارية عبر «الوطن»، إن هناك استقرار في أسعار الأثاث الفترة الحالية وفي نسبة المبيعات، موضحا أن الأسعار تناسب جميع الفئات العمرية.

أسعار الأثاث

وأضاف أنه بالنسبة للمستوى المتوسط الدخل، فيمكن فرش شقة كاملة من الموبيليا بنحو 140 ألف جنيه، ويمكن أن يقل السعر أو يزيد وذلك حسب رغبة العميل وجودة ونوع الخشب المصنوع منه، وأبرز الأنواع في الأسواق بشكل عام «الزان، الموسكي، الآرو، السويد، الروسي، العزيزي، الماهوجني، البياض، الكونتر، التيك، والبلوط».

أسعار الموبيليا

وتابع عضو شعبة الأثاث، أن سعر غرفة النوم في المستوى المتوسط تتراوح بين الـ30 و40 ألف جنيه، والسفرة نفس السعر، والأنتريه من 15 إلى 30 ألف جنيه، والصالون بين 30 و45 ألف جنيه، والأطفال من 15 إلى 25 ألف جنيه.

ونصح المهندس المقبلين على الزواج أو المواطنين بشكل عام، عند شراء الأثاث أن يكون من مكان موثوق به والتأكد من جودة الخشب والتجول في عدد من المحال لاختيار أفضل العروض.