أسعار الأثاث في معرض دمياط.. تبدأ من 8 آلاف جنيه

افتتح معرض «صنع في دمياط» للأثاث أمس الخميس، بعدما أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، انطلاق المرحلة الأولى من معرض دمياط 2022، ويوجد به العديد من الأخشاب التي يوجد عليها عروض لتناسب العديد من الأشخاص المقبلين على الزواج وممن يريدون تجديد منازلهم وشراء فرش وأثاث جديد.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي أبرز أسعار الأثاث في معرض صنع في دمياط وفقا لما أعلن عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في بيان له عبر موقعه الرسمي الإلكتروني، لافتا في بيانه إلى أن المعرض يستمر في فتح أبوابه للجمهور حتى 13 مارس، وذلك بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر.

أسعار الأثاث في معرض دمياط

تبدأ أسعار قطع الأثاث المتواجدة بالمعرض من 8 آلاف جنيه.

وأعلن الجهاز أن أسعار الانتريهات في معرض صنع في دمياط تتراوح ما بين 10 و15 ألف جنيه.

ويوجد بالمعرض بعض العروض التي تشير إلى وجود فرش كامل لشقة مكونة من 3 غرف بسعر 50 ألف جنيه.

كما تتاح في المعرض غرفة الأطفال بسعر 10 آلاف جنيه.

ويوجد العديد من الأثاث حيث تستطيع أن تفرش شقتك بالكامل وفق ماتريد، حيث تتنوع التصميمات بين المودرن والكلاسيك.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، خلال افتتاح المعرض أمس، إلى أن جهاز تنمية المشروعات قدم دعما تمويليا لإقامة المعرض بنحو 5 آلاف مشروع صغير تعمل في مجال تصنيع وتجارة الأثاث والموبيليا والمنتجات الخشبية في نطاق محافظة دمياط، منذ انطلاقه قبل 8 أعوام، بإجمالي تمويل حوالي 220 مليون جنيه، مما انعكس بتحقيق نتائج إيجايبة أبرزها توفير العديد من فرص العمل للعمال، مشيرة إلى حرص الجهاز على التنسيق مع الجهات الشريكة لتحقيق رؤية وأهداف الدولة فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والصناعات الحرفية.