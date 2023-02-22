روسيا: يجب وضع ترساتني فرنسا وبريطانيا النوويتين في الاعتبار

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم، ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ترسانتي فرنسا وبريطانيا النوويتين خلال الحوار الاستراتيجي، لافتا إلى أنّهما يشكلان القدرة الهجومية المشتركة مع واشنطن.

وقال ريابكوف، في جلسة مجلس الدوما الروسي، وفقا لما أوردته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، إنّ «موسكو تتمتع بوسائل تسمح لها بمراقبة الإمكانات النووية الأمريكية خارج معاهدة ستارت»، مشيرا إلى أنّ «سعي بلاده إلى الالتزام بأحكام المعاهدة يكفي للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي في تلك المرحلة».

وأوضح أنّ «تصرفات واشنطن المعادية لروسيا شكلت ظروفا جديدة في مجال الأمن بالنسبة لروسيا»، لافتا إلى أنّ «محاولاتها لإلحاق الضرر بروسيا تخرج عن نطاق الأزمة في أوكرانيا».

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف للصحفيين اليوم، إنّه من غير الواضح ما إذا كانت موسكو وواشنطن ستستأنفان الحوار بشأن الحد من الأسلحة النووية.

وأضاف ريابكوف، في تصريح نقلته وكالة أنباء «تاس» الروسية اليوم، أنّنا «سنراقب عن كثب السياسة التي تتبناها لندن وباريس والقرارات التي تتخذ حيث لم يعد من الممكن اعتبارها عوامل لا علاقة لها بالحوار الروسي، الأمريكي بشأن الحد من الأسلحة النووية، فنحن لا نحافظ على الحوار في هذه المرحلة، وأنّه من غير الواضح ما إذا كان سيتم استئنافه».