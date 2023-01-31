أحمد المسلماني: احتمالات لاستخدام سلاح نووي خلال الفترة المقبلة

قال الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، إنه في عام 2021 أصبحت الساعة التي تقيس الخطورة النووية في العالم أشد خطرا بسبب تصاعد الاشتباكات العالمية بين الدول، لافتا إلى أن كبار العلماء من أعضاء مجلس الأمن والعلم أكدوا أن الساعة وصلت لمرحلة أخطر من مرحلة إطلاق القنبلة الهيدروجينية؛ بما يعني اقترابنا من مرحلة خطرة يمكن أن يستخدم فيها السلاح النووي.

استخدام سلاح نووي

وأوضح «المسلماني» خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى» المذاع على قناة «الحياة»، أن هناك احتمالات لاستخدام سلاح نووي، خاصة وأن الأزمة الأوكرانية لا نعلم مداها، وهناك جدل بشأن حرب بيولوجية في ظل التغيرات المناخية الخطيرة التي تؤثر على الحياة والسلم العام، لافتا إلى أن العالم يتجه لمرحلة خطيرة ما لم ينتبه لضرورة وجود سلام وعقلانية في إدارة النظام الدولي.

الساعة العالمية

وأشار الكاتب الصحفي أحمد المسلماني إلى أن الساعة العالمية التي تقيس الخطورة النووية تتطور من وقت لآخر وتبقى منها 90 ثانية للوصول للنقطة الأخطر التي تعني انتهاء العالم بسبب الحرب النووية العالمية، موضحا أن المرحلة الحالية تؤكد أننا نقترب من حرب نووية عالمية وهي مرحلة خطرة لا بد أن يعرف العالم خطورتها.