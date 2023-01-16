«الطاقة الذرية»: نعمل بشكل مكثف لمنع وقوع أي حادث نووي في أوكرانيا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنّها تكثّف وجودها في أوكرانيا لمنع أي حادث نووي بسبب الصراع هناك، بحسب قناة «العربية» الإخبارية السعودية.

وتشهد روسيا وأوكرانيا نزاعا منذ نهاية فبراير، بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية استقلالها عن كييف والانضمام إلى روسيا، التي عملت على إجراء استفتاءات شعبية.

الجيش الروسي ودوره في المناقشات الدائرة

وكشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، قبل 4 أيام، عن أنّ التوسط لإبرام اتفاق على إقامة منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية، ما زال صعبا، بسبب مشاركة الجيش الروسي في المحادثات.