القبض على عامل كشري يدير مركزا طبيا في السويس.. زعم علاج خشونة الركبة والفقرات

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة السويس، القبض على شخص يعمل فى أحد محلات الكشري، الشهيرة بحى السويس، بعد ادعائه تقديم خدمات طبية للمواطنين، بمركز طبي غير مرخص، يُدار من خلاله وذلك بعد قيام مديرية الصحة باتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري الآن عرضه على النيابة العامة.

القبض على عامل كشري يعمل طبيب

وأعلنت مديرية الشؤون الصحية بالسويس، أنها قد تابعت خلال الساعات الأخيرة الماضية، ما تناولته وسائل الإعلام وما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي حول قيام أحد العاملين بمحل كشري شهيرا فى حى السويس، بدعوى علاج أصحاب الأمراض المزمنة.

وتابع البيان أنه قد ظهر صاحب المركز في صور مرتديًا ملابس الأطباء، وأمامه مجسم لهيكل عظمي وسماعة طبية ، معلناً عن تقديم عدد من الخدمات العلاجية والوصفات الطبية، والبلازما لعلاج الثعلبة وخشونة الركبة، ومشاكل الفقرات، ومفصل الكتف.

عامل كشري يدعى علاج المواطنين

وأشار البيان أن المقبوض عليه تضمن إعلانه أنه يقدم تمارين الإطالات، والحجامة، والمساج العلاجي، والعناية الكاملة للجسم ، كما أعلن أيضاً عن توصله لعلاج لتليف الرئة بشراب حلبة مغلية بعد أن تبرد محلاة بالعسل، بغير ذي صفة طبية .

ووجه الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان، التعليمات لإدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور أيمن قابيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل نفى الدكتور تامر البوهي نقيب أطباء السويس، حصول عامل الكشري على مؤهل طبي، أو تصريح لممارسة النشاط الطبي من نقابة الأطباء، أو عضويته بالنقابة.