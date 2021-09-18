لجنة «حقوق الإنسان» بالداخلية تتفقد الأماكن الشرطية بمديرية أمن السويس

أجرت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، جولة تفقدية بالمواقع الشرطية والخدمية بنطاق مديرية أمن السويس، في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

ويأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ خطة المرور على كافة المواقع الشرطية؛ للتأكيد من تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين في سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.

توقيع الكشف الطبي على رجال الشرطة والمحتجزين

وشارك في الحملة، قطاع الخدمات الطبية بفريق طبي من جميع التخصصات؛ لتوقيع الكشف الطبي على رجال الشرطة والمواطنين والمحتجزين بعدد من الأقسام والمراكز وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

كما قامت زارت اللجنة عددًا من دور الرعاية الاجتماعية «لرعاية المسنين والأيتام»، وتوزيع بعض الهدايا العينية، وتوقيع الكشف الطبي على المقيمين بها وصرف العلاج اللازم لهم.