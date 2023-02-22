رئيس «المستشارين المغربي»: البرلمان المصري دائما يعبر عن المواقف العربية في المحافل

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين المغربي والوفد المرافق له، والذي يقوم بزيارة رسمية للقاهرة تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشيوخ.

إشادة بمتانة العلاقات

خلال اللقاء، أشاد رئيس مجلس الشيوخ بمتانة العلاقات بين البلدين على كل المستويات، معربا على تطلعه لتطويرها خاصة في ظل عمق العلاقات بين القيادة السياسية فى البلدين.

وتناول اللقاء عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الجانب المصري أن سد النهضة أحد القضايا الوجودية بالنسبة لمصر والمصريين، فهي قضية قومية ووطنية لا يمكن إغفالها، مثمنا دعم المغرب الشقيق لمصر في هذا الملف الهام.

مجلس المستشارين المغربي

ومن جهته، قدم رئيس مجلس المستشارين المغربي الشكر للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أننا نملك تاريخا مشتركا وكذلك العديد من القواسم المشتركة، والتي تجعلنا نعمل على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين و خاصة البرلمانية منها من أجل مصلحة البلدين.

كما أشاد بمواقف مصر الداعمة دائما للمغرب، مشيرا الى أن البرلمان المصري دائما ما يعبر عن المواقف العربية في كل المحافل الإقليمية والدولية.

وأكد النعم ميارة على دعم المملكة المغربية لمصر في كل مواقفها الإقليمية والدولية.

وأشار المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ إلى أنه مكلف بتقديم كل الدعم اللوجيستي والفني لجمعية الصداقة البرلمانية المصرية المغربية، للعمل على دفع التعاون بين البلدين على كل المستويات وخاصة البرلمانية منها.

وفي نهاية اللقاء، قام الجانبان بجولة تفقدية فى مجلس الشيوخ المصرى وتبادلا الهدايا التذكارية.

حضر اللقاء، المستشار بهاء الدين أبو شقة، والنائبة فيبي فوزي وكيلا المجلس؛ المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام، النائب حازم عمر رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، النائب عفت سادات وكيل اللجنة، والسفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.