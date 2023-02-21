عضو بـ«الشيوخ» لنشأت الديهي: روسيا لم تحقق أهدافها في أوكرانيا حتى الآن

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، عضو مجلس الشيوخ، إن الأزمة الروسية الأوكرانية مستمرة، وهناك استعداد لهجوم كبير في بداية الربع المقبل، مشيرًا إلى أن موسكو لم تحقق أهدافها من الأزمة حتى الآن، وكييف لم تنجح في تحرير أراضيها المحتلة التي تقدر بـ20% من مساحة أوكرانيا.

إجراء عملية خاصة

وتابع «سعيد»، خلال حواره مع الإعلاميين نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، ببرنامج المشهد، المذاع على فضائي TEN، مساء الثلاثاء، أن حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أعلن في بدايته إجراء عملية خاصة وهذا لا يعني إعلان الحرب من الناحية القانونية،.

بدء الأزمات أمر سهل

ولفت إلى أن خبراء العالم توصلوا لعدد من الدروس بسبب هذه الأزمة، تتمثل في أن بدء الأزمات أمر سهل، ولكن هناك صعوبة في إنهائها، كما أن القادة الكبار من الممكن أن يخطئوا في الحسابات.

وأشار إلى أن الغرب أخطأ؛ فلم يكن معقولا توسع حلف الناتو، وبالتالي كان من الممكن تجنب الأزمة.