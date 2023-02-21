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عضو «صحة الشيوخ»: أطالب برفع درجة الاستعداد بعد ظهور فيروس ماربورغ

كتب:

عمرو صالح
03:08 م | الثلاثاء 21 فبراير 2023
الدكتور محمد صلاح البدري

الدكتور محمد صلاح البدري

حذرت منظمة الصحة العالمية من فيروس شبيه الإيبولا يسمى «ماربورج»، الأمر الذي أثار الذعر عالميا، والذي ظهر في غينيا الاستوائية والذي توفى بسببه عدد من الحالات نتيجة عدم وجود لقاح أو بروتوكول علاج محدد له.

فيروس ماربورج ينتشر عبر سوائل الجسم

ومن جانبه كشف الدكتور محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ عن موقف مصر الصحي من الفيروس الجديد، وقال في تصريحات لـ«الوطن» إنه ينتشر عبر سوائل الجسم من خلال الملامسة المباشرة سواء دم أو لعاب، ومن ثم السوائل والإفرازات والحقن والتي تعد بواعث التحذير، مطالبا برفع درجة الاستعداد في مصر.

وأضاف عضو صحة الشيوخ: «الفيروس مرتفع العدوى لكنه ليس سريع الانتشار ويسهل انتقاله عبر التلامس، ولا ينتقل عبر التزاحم مقارنة بفيروس كورونا، الذي ينتشر عبر التنفس والأماكن المزدحمة».

لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

وبسؤاله عن موقف مصر الوقائي من الفيروس قال عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ: مصر أولى دول المنطقة امتلاكا لنظام طب وقائي، لكني أطالب برفع درجة الاستعدادات القصوى على جميع المنافذ سواء برية أو بحرية أو جوية وتفعيل حالات الحجر الصحي وذلك في إطار الأخذ بالاحتياط تجاه تفاقم الفيروس عالميا.

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بقلم عمرو صالح