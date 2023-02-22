«الأعلى للثقافة»: إعلان أسماء الفائزين في مسابقة الفنون التشكيلية الأحد المقبل

أعلن المجلس الأعلى للثقافة؛ بأمانة الدكتور هشام عزمي، ممثلا في لجنة الفنون التشكيلية والعمارة، ومقررته الدكتورة سهير عثمان، افتتاح معرض مسابقة الفنون التشكيلية لطلبة الفنون والشباب الموهوبين تحت سن 35 عاما في مجالات التصوير وتصميم البوسترات، في مجال «مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره»، كما يعلن أسماء الفائزين في المسابقة التي نظمتها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة.

معرض فني بالأعمال المشاركة في المسابقة

ويفتتح المعرض في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأحد الموافق 26 فبراير 2023 ببهو المجلس الأعلى للثقافة، ويستمر حتى الخميس الموافق 2 مارس 2023، ويتضمن المعرض عرض للأعمال المقدمة والفائزة في المسابقة، وإعلان أسماء الفائزين.

جوائز مسابقة لجنة الفنون التشكيلية

وكان المجلس الأعلى للثقافة قد أعلن سابقًا عن إقامة المسابقة التي اقترحتها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة، والتي تأتي في إطار جهود وزارة الثقافة في مجال دعم ورعاية شباب الموهوبين وضمن عدد من الفعاليات والمسابقات التي تهدف إلى نشر الوعي بمخاطر الفساد وبأهمية مكافحة الفساد، وقد خصص المجلس (3) جوائز على النحو التالي:

- الجائزة الأولى وقيمتها 10 آلاف جنيه.

- الجائزة الثانية وقيمتها 8 آلاف جنيه.

- الجائزة الثالثة وقيمتها 5 آلاف جنيه.