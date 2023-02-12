وفاة مقرر الدراسات الأدبية بـ«الأعلى للثقافة» خلال مشاركته في تأبين شيخ المترجمين

أعلن وائل حسين المشرف على أمانة المؤتمرات، ومدير عام اللجان الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة، وفاة الدكتور عبدالرحيم الكردي، خلال مشاركته في ندوة لتأبين الدكتور محمد عناني شيخ المترجمين، والتي نظمها المركز القومي للترجمة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة.

وأضاف وائل حسين، عبر صفحته الرسمية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «انتقل إلى رحمة الله تعالى منذ قليل العالم الأستاذ الدكتورعبد الرحيم الكردي، مقرر لجنة الدراسات الأدبية بالمجلس الأعلى للثقافة، أثناء مشاركته اليوم في الندوة التي نظمها المركز القومي للترجمة والمجلس الأعلى للثقافة للاحتفاء باسم الراحل الأستاذ الدكتور محمد عناني الدفن والعزاء بمدينة الإسماعيلية ونسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة».

الدكتور عبدالرحيم الكردي شغل عددًا من المناصب الأكاديمية

يذكر أن الدكتور عبد الرحيم الكردي، مولود في 1949، وشغل عددًا من المناصب الأكاديمية منها مدير معهد كونفشيوس، مدير مركز اللغة العربية والترجمة بجامعة قناة السويس، رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية، وكيل كلية التربية بالسويس، وكيل كلية التربية بالإسماعيلية، عميد كلية التربية ببور سعيد، عميد كلية التربية بالإسماعيلية، عميد كلية الآداب والعلوم.