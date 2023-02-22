الحكم على 9 متهمين في خلية «ولاية السودان الإرهابية» 26 أبريل

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل جلسة محاكمة عدد 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية «ولاية السودان الإرهابية»، لـ26 أبريل للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي، وأمانة سر محمود شلبي.

قيادة جماعة إرهابية

وبعد خضوع المتهمين الـ9 لتحقيقات النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ولاية السودان الإرهابية»، التي حملت رقم 19812 لسنه 2022 جنايات النزهة، المقيدة برقم 347 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، وجهت لهم النيابة في الفترة من عام 2019 وحتى 2022/6/19 في دائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة، تهمة تولي وقيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القوانين والدستور.

تحقيقات النيابة

وأضافت تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، أنهم أضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنعوا السلطات العامة ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، فضلا عن انضمامهم إلى جماعة إرهابية تتبع لتنظيم داعش الإرهابي وهدفهم من ذلك كان تغيير نظام الحكم والاعتداء على أفراد الشرطة والمنشآت العامة.