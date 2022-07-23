استخراج نتيجة الأساس برقم الجلوس 2022 ولاية السودان.. خطوات بسيطة

استخراج نتيجة الأساس برقم الجلوس 2022 ولاية السودان، هو أمر يشغل بال الكثيرين الذين يسعون إلى معرفة نتائج الصف الثامن بولاية الخرطوم، ونتائج شهادة التعليم الأساسي في السودان، حيث يمكنهم الحصول على ذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم في السودان.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، خطوات استخراج نتيجة الأساس برقم الجلوس 2022 ولاية السودان، في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات حيث كثر البحث خلال الساعات الماضية عن ذلك.

استخراج نتيجة الأساس برقم الجلوس 2022 ولاية السودان

وسادت حالة من القلق والترقب لدى أولياء الأمور لمعرفة نتيجة الأساس خلال الساعات الماضية، وبدأ ذلك بالتحديد منذ انتهاء كل الامتحانات في مختلف المواد الدراسية في 30 مايو الماضي.

طرق استخراج نتيجة الأساس برقم الجلوس

وأوضحت وزارة التعليم السوادنية خطوات استخراج نتيجة الأساس برقم الجلوس إلكترونيًا، والتي جاءت كما يلي:

في البداية يجب على الراغبين في الحصول على نتيجة التعليم الأساس الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم في السودان من خلال الضغط هنا.

ثم الدخول على الواجهة الرئيسية للموقع وإدخال رقم مقعد الطالب في المكان المخصص لذلك.

وبعدها يتم إدخال رمز التحقق.

ثم الضغط على كلمة search وانتظر بضع ثوان لترى نتيجة شهادة التأسيس.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم السودانية أعلنت في وقت سابق، عملها على الانتهاء من تصحيح الأوراق وإعلان النتيجة في وقت قريب، واعتماد النتيجة الأساسية في كل ولاية من ولايات السودان على حده، وذلك بعد الانتهاء من العمل التصحيحي والتدقيق الذي تم القيام به.

كما تم نشر بعض التقارير في المواقع السودانية التي تشير إلى نشر النتائج رسميًا عبر الإنترنت بعد يوم 20 يوليو 2022، وبالفعل أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية رسميا نتائج الشهادة الأساسية بولاية الجزيرة حتى الآن.