أبو يطرح أغنية «إلى حد ما» (فيديو)

طرح الفنان أبو، أغنية جديدة جديدة تحمل اسم «إلى حد ما»، مساء اليوم، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية «إلى حد ما» طرحها أبو على طريقة «Lyrics Video»، وهي أغنية بسيطة تحمل الطابع الرومانسي، وتتزامن مع شهر فبراير الذي يواكب الاحتفال بعيد الحب.

«إلى حد ما» من كلمات أحمد حلمى، وألحان محمد عتباني، وتوزيع موسيقى رامي سمير، ومن إنتاج شركة «جاما ميوزيك» للمنتج محمد جابر.

كلمات أغنية لـ أبو «إلى حدٍ ما»

وتقول كلمات أغنية المطرب أبو: «إلى حدٍ ما.. قربت أرتاح وأنساه.. منكرش بإنه بيجي فبالي بس أنا بالى طويل.. وعموما خير برضو إتحسنت كتير.. ما بقتش بفكر فيه يومياً إلا يا دوب بالليل.. إلى حدٍ ما.. قربت أرتاح وأنساه.. منكرش بإنه بيجي في بالي بس أنا بالى طويل.. وعموما خير برضو إتحسنت كتير.. ما بقتش بفكر فيه يومياً إلا يا دوب بالليل.. وعشان كدا بعده الليل بيطول».

أبو يُجدد تعاونه مع محمد عتباني ورامي سمير

وتُعد أغنية «إلى حد ما» هى التعاون الثانى بين أبو والملحن محمد عتبانى حيث سبق وشارك أبو مع عتبانى في أغنية «ييجي منها» من فيلم «هاشتاج جوزنى» والتى لاقت نجاحًا كبيرًا على المنصات الالكترونية وموقع «يوتيوب».

أغنية «إلى حد ما» هى التعاون الثاني بين أبو والموزع الموسيقى رامي سمير، حيث سبق وقدما معًا الأغنية الشهيرة «3 دقات»، وتقترب الآن من رقم قياسى وهو 770 مليون مشاهدة على «يوتيوب».