رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مدبولي: 350 خبيرا محليا ودوليا يشاركون في وضع تصور لشكل الاقتصاد المصري

كتب:

أحمد حامد دياب
06:08 م | الأربعاء 22 فبراير 2023
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه كلف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، لعمل تصور متكامل لسيناريوهات مختلفة لشكل الاقتصاد المصري خلال 3 إلى 5 سنوات مقبلة، أخذًا في الاعتبار أن الأزمة الروسية الأوكرانية قد تمتد من عامين لثلاثة أعوام، مشددًا على ضرورة وضع سيناريوهات واضحة للاقتصاد المصري وطريقة التحرك فيه مع الاستعانة بكل الخبراء المعنيين من خارج الإطار الحكومي.

وأوضح «مدبولي» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه سيشارك في وضع هذه الاستراتيجية أكثر من 350 خبيرا محليا ودوليا لمساعدة الحكومة في وضع سيناريوهات بحيث يكون هناك تصور واضح كحكومة عن كيفية شكل الاقتصاد المصري وكيفية تحرك مصر حال استمرار هذه الأزمة العالمية خلال الثلاث أعوام المقبلة.

اقرأ المزيد:

رئيس الوزراء: نعمل على الخطة التفصيلية لطرح 32 شركة في البورصة

رئيس الوزراء: مصر نجحت في إصدار الصكوك الإسلامية لأول مرة

رئيس الوزراء: سخرنا أولوياتنا لـ قطاعي الصناعة والزراعة

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء
بقلم أحمد حامد دياب