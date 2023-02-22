مدبولي: 350 خبيرا محليا ودوليا يشاركون في وضع تصور لشكل الاقتصاد المصري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه كلف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، لعمل تصور متكامل لسيناريوهات مختلفة لشكل الاقتصاد المصري خلال 3 إلى 5 سنوات مقبلة، أخذًا في الاعتبار أن الأزمة الروسية الأوكرانية قد تمتد من عامين لثلاثة أعوام، مشددًا على ضرورة وضع سيناريوهات واضحة للاقتصاد المصري وطريقة التحرك فيه مع الاستعانة بكل الخبراء المعنيين من خارج الإطار الحكومي.

وأوضح «مدبولي» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه سيشارك في وضع هذه الاستراتيجية أكثر من 350 خبيرا محليا ودوليا لمساعدة الحكومة في وضع سيناريوهات بحيث يكون هناك تصور واضح كحكومة عن كيفية شكل الاقتصاد المصري وكيفية تحرك مصر حال استمرار هذه الأزمة العالمية خلال الثلاث أعوام المقبلة.