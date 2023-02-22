الخارجية الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال في نابلس: تصعيد خطير بساحة الصراع

أدانت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الاقتحام الدموي الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، وأدى لسقوط شهداء وجرحى، واعتبرته «إرهاب دولة منظما وتصعيدا خطيرا في ساحة الصراع».

الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف الإجراءات أحادية الجانب

وأكدت الوزارة، في بيان، ضرورة وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية، بما فيها الاقتحامات الدموية وجرائم القتل خارج القانون، واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع هو المدخل الوحيد لتحقيق التهدئة .

وبينت الوزارة أنها تتابع هذه الجرائم على المستويات كافة، بما فيها الأممية والمحاكم الدولية المختصة.