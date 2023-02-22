زلزال جديد يضرب لبنان بقوة 4.4 درجة.. «شعر به أهالي فلسطين»

أعلن المركز الأمريكي لرصد الزلازل، قبل قليل، رصد هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر في أعماق البحر الأبيض المتوسط قبالة دول عربية، حسب ما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وذكر المركز أنّ بعض المواطنين شعروا بالهزة الأرضية قبل قليل، كما شعر سكان مدينة صيدا في لبنان بالهزة أيضا، وشعر بها السكان في معظم المدن اللبنانية، وفي المناطق الفلسطينية.

وأكد المركز الأمريكي للرصد الجيولوجي، أنّ الزلزال الجديد بلغت شدته 4.4 درجات على مقياس ريختر، مشيرا إلى أنّ مركزه يقع في عمق البحر المتوسط، دون أن ترد أنباء فورية عن أي أضرار أو خسائر محتملة نتيجة الزلزال.

كما أوردت قناة «روسيا اليوم»، نقلا عن مراسلتها في المناطق الفلسطينية، أنّ المواطنين شعروا بهزة أرضية صباح اليوم، دون ورود مزيد من التفاصيل.

تأتي الهزة الأرضية التي ضربت الساحل الغربي للبنان الأربعاء، بعد ساعات من الزلزال القوي الذي ضرب منطقة شرق البحر المتوسط في وقت سابق الإثنين، بشدة 6.3 درجة على مقياس ريختر، وبعد أسبوعين من زلزال تركيا المدمر الذي ضرب نفس المنطقة فجر يوم الإثنين 6 فبراير الحاللي، وأسفر عن مصرع ما لا يقل عن 41 ألف شخص، وفق تقديرات غير نهائية أعلنتها إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إضافة إلى آلاف القتلى في سوريا.