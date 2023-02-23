مدرسة بورسعيد الثانوية للبنين تفوز بـ«دوري العباقرة» في موسمه الرابع

فازت مدرسة بورسعيد الثانوية للبنين، ببطولة دوري العباقرة، التي نظمتها مديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأقيمت مسابقة دوري العباقرة في نسختها الرابعة، بمشاركة 16 فريقا، بإجمالي 100 طالب وطالبة من المرحلة الثانوية العامة، يمثلون عددا من المدارس الرسمية العربي والرسمية للغات والخاصة على مستوى المحافظة، ونظمتها الأكاديمية بالتعاون مع «تعليم بورسعيد» بمقر الأكاديمية في مدينة بورفؤاد.

وأقيمت مسابقة دوري العباقرة برعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

الجولة النهائية لمسابقة «دوري العباقرة»

وحضر الجولة النهائية لمسابقة «دوري العباقرة»، النسخة الرابعة الدكتور محمد فهمي، مدير فرع الأكاديمية ببورسعيد، وأحمد والي، وكيل المديرية، نائبا عن الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم، وإيهاب عبدالمقصود، مدير عام الشؤون التنفيذية، والدكتورة سامية شاكر، مدير مجمع الصناعة بالأكاديمية، وحازم عبدالمطلب، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، المنسق العام للمسابقة، والدكتورة سوزان بغدادي، مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات، وستوتة عبدالله، مدير إدارة التعليم الثانوي المركزي، وحنان عثمان، مدير إدارة التعليم الخاص.

لقب بطل الدوري

وجرت الجولة الأخيرة لمسابقة دوري العباقرة، التي اتسمت بالتنافسية الشديدة بين مدرستي بورسعيد الثانوية العسكرية للبنين، وطلعت حرب الرسمية المتميزة للغات المرحلة الثانوية، وأسفرت عن فوز الأولى بالمركز الأول، والتتويج بلقب بطل الدوري.

وجاءت مدرسة طلعت حرب الرسمية المتميزة للغات في المركز الثاني، محققة لقب الوصيف، بينما حصدت مدرسة أبو بكر الرسمية للغات المركز الثالث، وحلت مدرسة الشهيد أحمد سامي الثانوية العسكرية للبنين في المركز الرابع.

توزيع الدروع التذكارية وشهادات التقدير

ووزع مدير فرع الأكاديمية، وكيل المديرية، الدروع التذكارية وشهادات التقدير على الفرق الفائزة بالمراكز المتقدمة، لافتا إلى أنه سيجرى توزيع المكافآت المالية على الطلاب لاحقا، خلال الحفل الذي سيعد لهم خصيصا، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق والإبداع.