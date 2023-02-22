محافظ بورسعيد: بدء موسم توريد محصول بنجر السكر منتصف مارس المقبل 

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بدء موسم توريد محصول بنجر السكر، خلال 15 مارس المقبل ويستمر حتى 15 مايو، مؤكدا أنه جاري التنسيق بين كافة الجهات الأمنية والزراعية المختصة لبدء أعمال توريد محصول بنجر السكر.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد لمتابعة آخر مستجدات الأعمال التنسيقية استعدادا لبدء موسم توريد محصول بنجر السكر، بحضور اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، ومدير مديرية الزراعية وممثلي الجهات الأمنية، وممثلي الجهات الزراعية.

جهود زراعة المحاصيل ببورسعيد

واستمع محافظ بورسعيد لتقرير حول جهود زراعة المحاصيل الزراعية المختلفة بمحافظة بورسعيد، وأشار إلى زيادة الرقعة الزراعية بالمحافظة، والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعمير سيناء، وزيادة المساحة المنزرعة خاصة من المحاصيل الاستراتيجية، كما وجه محافظ بورسعيد الشكر للسيد الرئيس والقوات المسلحة على الدعم المتواصل لمحافظة بورسعيد في هذا الشأن.

وأشار «الغضبان»، إلى أن المساحة المنزرعة بالمحافظة بلغت 23 ألف فدان، تم زراعة حوالي 19 ألف فدان فعليا، وجار استصلاح أكثر من 4 آلاف فدان، فضلا عن زيادة الرقعة الزراعية لمحصول بنجر السكر وبلغت 10 آلاف فدان، ومتوسط إنتاج الفدان من 16: 18 طن.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم تشكيل لجان مكلفة باستلام محصول البنجر من المزارعين، والتأكد من جودة المحصول، وشدد محافظ بورسعيد على أن توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية يعد أمن قومي، نظرا للأحداث التي يشهدها العالم حاليا والتي أثرت على جميع الدول على كافة الأصعدة، موجها بأهمية الوعي بمتطلبات المرحلة الراهنة و تضافر الجهود ودعم جهود الدولة.