«تربية الإسكندرية» تبحث الاستفادة من دوري العباقرة لدفع الطلاب للتعلم

التقى الكاتب والروائى عصام يوسف بطلاب جامعة الإسكندرية فى ندوة تثقيفية نظمتها كلية التربية تحت عنوان «العباقرة والوعي المجتمعي»، بحث خلالها كيفية الاستفادة من برنامج العباقرة تربويا عبر خريجي كلية التربية جامعة الإسكندرية في عملهم بالمدارس بعد ذلك.

شارك فيها الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية، والشيخ إبراهيم الجمل أمين بيت العائلة بالإسكندرية، والدكتور حسن عابدين وكيل كلية التربية لشؤون التعليم والطلاب، وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور سالم عبد الرازق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، وعدد من عمداء الكليات ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وأمين عام الجامعة، والأستاذ إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ، ولفيف من أساتذة الفكر والثقافة بالإسكندرية.

الاستفادة من تجربة برنامج العباقرة وتوظيفها تربوياً

فى كلمته أعرب الدكتور وائل نبيل عن سعادته بمشاركة هذا العدد الكبير من الطلاب الذين يمثلون مستقبل مصر الجديدة، مؤكداً أهمية الاستفادة من تجربة برنامج العباقرة ومحاولة توظيفها تربوياً لدفع الطلاب للتعلم، مضيفاً أن دور الجامعة لم يعد يقتصر على العلم بل أصبح يشمل تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تساهم في زيادة وعى الطلاب الثقافي والمعرفي، وأشار أن مشاركة جامعة الإسكندرية فى برنامج العباقرة تمثل انطلاقة إبداعية نوعية يمكن الاستفادة منها كاستراتيجية تعليمية تنافسية.

عصام يوسف يوضح كيفية استغلال برنامج العباقرة في المدارس

وأوضح الكاتب والإعلامى عصام يوسف أنه سعيد بتواجده داخل جامعة الإسكندرية قلعة العلم، مؤكداً للطلاب أن من أهم أسباب النجاح أن يكون لديهم حلم يسعون لتحقيقه بالمثابرة والاجتهاد.

وأضاف أن العباقرة والموهوبون والمبدعون يمثلون أمل الأمة بما يمتلكون من مواهب وقدرات، مضيفًا أن فكرة برنامج «العباقرة»، تمثل انطلاقة إبداعية نوعية يمكن الاستفادة منها من خلال تعميم تنفيذها داخل المدارس والجامعات لإحداث تغيير ملحوظ في الجوانب النفسية والأكاديمية للطلاب باعتبارهم مشروعات استثمارية مستقبلية.

عميد كلية التربية: برنامج العباقرة تجربة مصرية رائدة

وفى كلمته أكد الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية، أن برنامج العباقرة تجربة مصرية رائدة وفريدة من نوعها وقائمة على التنافس الشريف بين الطلاب في جو علمي خلاق يرسخ لقيم تعليمية نبيلة في نفوس الطلاب ربما تفوق ما قدمته نظم تعليمية على مدار عقود، مشيراً إلى أن برنامج العباقرة يُعد هو الأقوى في مصر والوطن العربي التي تجعل الطالب يبحث بنفسه عن المعلومة سواء في العلوم أو الفنون أو الآداب او التكنولوجيا أو التاريخ فهو يرسخ مفهوم التعليم الذاتي والنشاط التلقائي وهذا المبدأ اصبح ضرورى فى نظم التعليم الحديثة.

وأكد الدكتور حسن عابدين وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، أهمية اكتشاف العباقرة من خلال ترشيح المحيطين به وعقد الإختبارات والمقاييس المختلفة، مشيراً إلى أن الأمر لا ينتهي عند اكتشاف العباقرة بل لابد من رعايتهم والحفاظ عليهم من خلال حثهم على المثابرة والجلد وتحمل الصعاب وتدريبهم على حل المشكلات التى تواجههم.