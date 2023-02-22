إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سيدي براني الساحلي بمطروح

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة بسبب وقوع حادث، منذ قليل، انقلاب سيارة على طريق مدينة سيدي براني الساحلي 140 كم غرب مدينة مرسى مطروح، وجرى نقل المصابين عن طريق الأهل إلى أقرب مستشفى، وأخطر قسم شرطة سيدي براني اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات مصابي حادث سيدي براني

واستقبلت، مساء اليوم، الأربعاء مستشفى براني التخصصي مصابي حادث سيارة الطريق الساحلي، وننشر الأسماء والحالات، وهم «مرضي عبدالرحمن عايزينه 12 سنة من سيدي براني، مصابا باشتباه كسر في الساعد الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة، وعبد الرحمن محمد أبو القاسم 15 سنة من براني مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات بالصدر والبطن، وزايد رزق أبو بكر 20 سنة من براني مصابا باشتباه كسر بالساق الأيسر وكدمات وسحجات بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وفرج نوح حكيم 27 سنة من براني يعاني من كدمات بالصدر، وسحجات باليدين والقدمين، واشتباه ما بعد الارتجاج، ويجري استكمال الرعاية الطبية لهم من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى من إجراء الفحوصات وعمل الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة طبقا لكل حالة على حدة.

مباحث سيدي براني تعاين الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة سيدي براني إلى موقع الحادث وجاري الفحص ومعاينة المكان للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق وتحرر محضرا بالواقعة.