تعرف على نتائج اليوم في كأس العالم للرماية.. ذهبية للمجر وفضية لألمانيا

شهدت ملاعب الرماية بميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، منافسات قوية في ختام منافسات 25 مترا مسدس سيدات، ومنافسات 50 مترا بندقية رجال 3 أوضاع ببطولة كأس العالم للرماية التي تستضيفها مصر في الفترة من 17 حتى 23 فبراير، تحت إشراف الاتحاد المصري برئاسة حازم حسني رئيس الاتحاد الأفريقي والمصري وعضو الاتحاد الدولي للرماية.

تفاصيل نتائج اليوم

وأكد طارق شرارة مدير البطولة، أن نتائج اليوم جاءت كالتالي:

نتائج نهائي مسدس 25 متر سيدات: الميدالية الذهبية، ڤيرونيكا مايور (المجر) الميدالية الفضية، دوغين ڤينيكامب (ألمانيا)الميدالية البرونزية، سي وي تا (سنغافورة).

وجاءت نتائج نهائي بندقية 50 مترا، 3 أوضاع رجال كالتالي:

الميدالية الذهبية، أيشواري تومار (الهند) الميدالية الفضية، أليكسندر شميرل ( النمسا) الميدالية البرونزية أندرياس توم (النمسا)

وأشاد رئيس الاتحاد المصري للرماية بمستوى المنافسين وقوة المنافسات التي تشهد ندية كبيرة بين اللاعبين بحثا عن الميدالية الذهبية، وسط حالة من الاستقرار والطمأنينة وقوة في المنافسات لتحقيق ميدالية عالمية، توفَر من عوامل الأمن والأمان على ملاعب العاصمة الإدارية الجديدة.

وتقام منافسات بطولة كأس العالم للرماية في الفترة من 17 حتي 23 فبراير بمشاركة 376 رام ورامية من51 دولة، على ميادين الرماية العالمية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد ضخم من الرماة من مختلف أنحاء العالم.