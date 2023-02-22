حبس عامل بتهمة الاتجار بالعملات الأجنبية في حلوان 4 أيام

خضع المتهم في قضية الاتجار بالعملات الأجنبية بالسوق السوداء بحلوان، لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم يدعي عبد الرحمن علي فضل علي، 22 سنة عامل، ومقيم بمنطقة حلوان بالقاهرة تخصص نشاطه في الإتجار بالعملات الأجنبية بالسوق السوداء خارج نطاق السوق المصروفي، ومخالفا للقانون لتحقيق الربح المادي

وأضافت التحقيقات اعتراف المتهم بحيازته عملات أجنبية ومحلية عبارة عن مبلغ 37 ألف جنيه مصري، و840 يورو، و450 دولار، بقصد الاتجار، وهاتف محمول.

الموقف القانوني

أوضح المحامي سمير عبدالعظيم، خلال تصريحات لـ«الوطن» أنَّ المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.

ضبط المتهم

أكدت معلومات وتحريات مدرية أمن القاهرة من قيام أحد الاشخاص بالاتجار بالعملات الأجنبية في السوق السوداء خارج نطاق السوق المصروفي بدائرة قسم شرطة حلوان.

وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات جرى استهداف المتهم، وتمكنت الاجهزة الامنية من ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.