حبس متهمين ضُبط بحوزتهما «حشيش» بـ1.1 مليون جنيه في الإسماعيلية

أمرت النيابة العامة بحبس متهمين اثنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهما وبحوزتهما 170 طربة «حشيش» داخل سيارة بالإسماعيلية، وطلبت النيابة من المباحث التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهمين لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما ضبط الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، سيارة عثر بداخلها على 170 طربة «حشيش» وزنت بـ17 كليوجرامًا، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وحاول مستقليها الهرب، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و190 ألف جنيه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتم إحالتهم للنيابة لاستكمال التحقيقات، واتضح من التحريات أنَّ لأحداهما معلومات جنائية.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

قال الخبير القانوني ياسر سيد إنَّ قانون العقوبات حدد في المادة رقم 34 عقوبة كل ن يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، بـ السجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف المحامي أنَّ العقوبة على المتهم تُخفف في حالة إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، يكون الحبس لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عىل 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.

عقوبات مغلظة

وأوضح الخبير القانوني أنَّ هناك حالات تقع عليها العقوبة المغلظة من قانون العقوبات، وهي إذا كان المتهم يعمل موظفًا عامًا أو كان مستخدمًا عموميًا مكلف بتنفيذ أحكام القانون أو يعمل بمكافحة المخدرات أو الرقابة عليها، أو إذا كان المتهم استخدم شخصًا لم يبلغ 21 سنة من عمره، أو شخص يتولى رعايته مثل زوجته أو أحد أبنائه أو في حالة استخدامه أو كان رقيبًا عليه، وفي حال استغلال المتهم سلطته أو حصانته لتسهيل تروجيها أو الاتجار بها.