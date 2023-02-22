حبس متهمين بتهمة التعدي على شخص بالمرج.. العقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات

قررت النيابة العامة، حبس متهمين تعديا بالضرب على شخص وأصاباه بجرح في الظهر، بسبب خلافات بينهم، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بسرعة إجراء التحريات في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، لوصول بلاغ لقسم شرطة المرج، بتعرض أحد الأشخاص للإصابة بجرح سطحي بالظهر.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين المشكو في حقه وشخصين، تعدى على إثرها المتهمان على المجني عليه، بالسب وإصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة المنتظرة

عقب المحامي أيمن محفوظ على جريمة الإصابة العمد، بأنه: «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوان، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات».

وقال «محفوظ»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حدث باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات.