دفاع زوجة صيدلي حلوان: القضية من صنيع إبليس والشيطان والأدلة دون سند

استمعت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، إلى مرافعة دفاع المتهمة الأولى زوجة المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، والذي قال، إن الواقعة كلها عبارة مسلسل سينمائي ليس له محل من الإعراب في الواقعة محل الدعوى، وأن لا عدل بغير عدل ولا عدل بغير حقيقة.

وأضاف دفاع المتهمة الأولى زوجة صيدلي حلوان، أن مبتغاه ورجاءه وملتمسه سعة الصدر هيئة المحكمة لأن تلك القضية ليس هذا مكانها، مشيرًا إلى أن القضية من صنيع إبليس والشيطان، فأدلة الإسناد الواردة بأمر الإحالة ليس لها سند.

وتابع، أن هذه القضية ولدت من رحم سفاح غير شرعي، والمقولة الأدبية التي وردت بمرافعة النيابة العامة أن المجني عليه قتل معنويا، فضلًا عن أنه يوجد دليل تلاعبت به الأيدي وعبثت به مما تسبب أن مواقع التواصل الاجتماعي خاضت في سمعة المتهمة الأولى.

مشادة كلامية تطورت إلى مشاحنة

ووجه عتاب للنيابة العامة، على توجيه صورة غامضة ومبهمة في أمر الإحالة مثل استعراض القوة والتلويح بالعنف، وأن الواقعة هي مشادة كلامية تطورت إلى مشاحنة، فالمتهمين جميعم من خريجي كليات الألسن، الطب، والصيدلة وليسوا من الخارجين عن القانون الذين اعتادوا ارتكاب الجرائم.