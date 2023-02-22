مخاوف من تأثير الهزات الأرضية على السدود التركية.. تخزن كميات كبيرة من المياه

تشهد تركيا أزمة في ظل تكرار الهزات الأرضية منذ الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 6 فبراير الجاري، وسط تخوفات من تأثير الهزات المتتالية على السدود في البلاد، خاصة أن هناك كمية كبيرة من المياه جرى تخزينها خلف السدود العملاقة.

تحذيرات من تأثير الهزات الأرضية على السدود

وحذرت وسائل إعلام دولية، من تأثر أكثر من 150 سدا في تركيا، وقال الخبير الجيولوجي التركي أردال شاهان، إن الزلزال قد يتسبب في هزات تؤثر على السدود.

انشغال السلطات بعمليات الإجلاء

وأوضح الخبير التركي، أن سلطات بلاده منشغلة حاليا بعمليات البحث والإنقاذ لإجلاء الأشخاص من تحت الأنقاض، لكن يجب على الحكومة أن تستعد لتجنب كارثة انهيار أي سد في تركيا.

وكشف «شاهان» عن أن أي انهيار في السدود سيزيد جراح الدولة ويؤثر سلبا على الاقتصاد، وسط توقعات بتأثيرات صعبة للغاية على سوريا والعراق، نافيا وجود أي تصور للدولة حتى الآن إذا تأثرت السدود بالزلازل.

عدم وجود أي تأثير سلبي للزلزال على السدود حتى الآن

العالم البيئي بولنت شيك، بحسب مواقع عربية، أشار إلى أن الحكومة التركية حتى الآن، تؤكد عدم وجود أي تأثير سلبي للزلزال على السدود، لافتا إلى أن البلاد تتعرض لهزات قوية منذ 6 فبراير الجاري.