الخارجية الألمانية: إرسال 340 طن مساعدات لدعم ضحايا زلزال تركيا

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، إنه تم إرسال أكثر من 340 طنا من المساعدات إلى تركيا في 20 رحلة جوية؛ دعما لضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد.

بربوك: كارثة الزلزال أودت بحياة ما يقرب من 50 ألف شخص في الوقت الحالي

وأضافت وزيرة الخارجية، قبيل مغادرتها ووزيرة الداخلية نانسي فيزر، إلى تركيا، اليوم الثلاثاء، أن كارثة الزلزال أودت بحياة ما يقرب من 50 ألف شخص في الوقت الحالي، مشيرة إلى تعاطف ألمانيا مع الضحايا الأتراك والسوريين، الذي أصبحوا بلا مأوى نتيجة الهزات الأرضية.

وأشارت إلى أن زيارتها ووزيرة الداخلية إلى تركيا؛ للتأكيد أن التعاطف لا يقتصر على الكلمات، مضيفة «نحن نعلم أن إعادة الإعمار سيتطلب قوة وطاقة هائلة من الناس في المنطقة، بعد الدعم العملي السريع للغاية الذي قدمته الحكومة الفيدرالية فور وقوع الزلزال عن طريق إرسال فرق الإنقاذ، ونقل إمدادات الإغاثة».

بربوك: ندرك تمامًا أن الظروف في تركيا وسوريا مختلفة

وتابعت «نحن ندرك تمامًا أن الظروف في تركيا وسوريا مختلفة تمامًا؛ لأسباب ليس أقلها الصراع المستمر في سوريا»، مؤكدة التضامن مع المتضررين بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه.

وأوضحت أن عمال الإنقاذ من «THW« والشرطة الفيدرالية ومنظمة الإغاثة «International Search and Rescue Germany» الذين يتمتعون بالخبرة في مناطق الزلزال، قاموا بكل شيء لإنقاذ الأرواح.

وأكدت حاجة الناجين الذين فقدوا كل شيء لملاجئ مخصصة لفصل الشتاء بسرعة، «هذه هي المساعدة الأكثر إلحاحًا التي يمكننا تقديمها محليًا حاليًا».

ولفتت إلى أن إجراءات الحماية المدنية الأوروبية أظهرت أن عددًا كبيرًا من البلدان يمكنها الاستجابة بسرعة وبشكل غير بيروقراطي وهادف للكوارث الطبيعية في حالات الأزمات، ودعم بعضها البعض في تضامن لا محدود.