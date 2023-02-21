ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا الجديد إلى 8 قتلى و300 مصاب

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين الجديدين الذين ضربا تركيا وسوريا، مساء أمس الاثنين، إلى 8 قتلى في تركيا، وذلك عقب أسبوعين من وقوع زلزال 6 فبراير الجاري المدمر، الذي أسفر عن مصرع أكثر من 46 ألف شخص في البلدين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

وفاة امرأة وفتاة نتيجة الذعر في سوريا

وذكرت إدارة الكوارث التركية، أن 6 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 294 آخرون، بينهم 18 في حالة خطيرة، في حين قالت وسائل إعلام سورية إن امرأة وفتاة توفيتا بسبب ذعرهما من الزلزال الذي ضرب مدينتي «حماة» و«طرطوس».

وكان زلزالان جديدان الأول بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، والثاني بقوة 5.8 درجة ضربا ولاية «هاتاي» الواقعة في جنوب تركيا، مساء أمس الاثنين، مخلفا سقوط ضحايا وانهيار عدد من المباني.

أشخاص عالقين تحت أنقاض الزلزال الجديد في تركيا

وفي سياق متصل، قال لوتفو سافاش، عمدة ولاية «هاتاي»، إن عددا من المباني انهار في الزلزال الجديد، في إشارة إلى وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض، مضيفا أن المحاصرين ربما يكونون أشخاصا عادوا إلى منازلهم، أو كانوا يحاولون نقل أثاث من منازل متضررة.

وأسفر الزلزالان الجديدان عن إصابة ما يقرب من 300 شخص في تركيا، و150 آخرين على الأقل في سوريا.