المتحدث باسم «اليونيسف»: قدمنا كل إمكانياتنا لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

قال محمد الحواري، المتحدث الإقليمي باسم اليونيسف، إن المنظمة وضعت كل إمكانياتها للطوارئ في خدمة متضرري زلزال تركيا وسوريا، مضيفا في مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية «ما حدث أمس أمر مقلق للغاية، أن نرى الأطفال الناجين من الزلزال الأول يمرون بهذه التجربة مرة أخرى».

إحصاء مئات المصابين في جنوب تركيا

وأشار إلى أن الكثير من الأسر في مناطق مختلفة، سواء في سوريا أو لبنان أو جنوب تركيا قضوا ليلتهم في العراء، خوفا من الهزات الارتدادات المؤذية، خاصة مع الإعلان عن حدوث إصابات بالمئات في الجنوب التركي، فيما لم تصل أي إحصائيات دقيقة عن المصابين في شمال سوريا.

الارتداد الجديد قد يؤثر على مراكز الإيواء المؤقتة

وحذر الحواري أن «هذا الارتداد الجديد قد يؤثر على مراكز الإيواء المؤقتة والمراكز الآمنة التي يحتمي بها الناس، ويرفع المتطلبات الإنسانية مرة أخرى»، موضحا أن الأمم المتحدة أطلقت حملة مساندة لمدة 3 أشهر، بمبلغ إجمالي 400 مليون دولار، وربما تزيد بسبب الارتدادات الجديدة للزلزال، «هذه الارتدادات ربما تؤثر على طرق إيصال المساعدات للمناطق المتضررة، لذلك ما زالت الأمور غير واضحة تماما».