وزير الصحة ينعى الطبيب «السيد أحمد».. توفي أثناء عمله بمستشفى أولاد صقر

نعى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة، ببالغ الحزن والأسى، الطبيب السيد أحمد عبد العاطي، طبيب النساء والتوليد بمستشفى أولاد صقر المركزي بمحافظة الشرقية، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفاة الطبيب بسبب أزمة قلبية مفاجئة

وكان الطبيب السيد أحمد، توفي أثناء تأديه عمله بمستشفى أولاد صقر المركزي بمحافظة الشرقية، نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، أثناء متابعته لعدد من الحالات بقسم الاستقبال بالمستشفى.