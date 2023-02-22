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وزير الصحة ينعى الطبيب «السيد أحمد».. توفي أثناء عمله بمستشفى أولاد صقر

كتب:

مريم الخطري
07:36 م | الأربعاء 22 فبراير 2023
نعي وزارة الصحة

نعي وزارة الصحة

نعى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة، ببالغ الحزن والأسى، الطبيب السيد أحمد عبد العاطي، طبيب النساء والتوليد بمستشفى أولاد صقر المركزي بمحافظة الشرقية، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفاة الطبيب بسبب أزمة قلبية مفاجئة 

وكان الطبيب السيد أحمد، توفي أثناء تأديه عمله بمستشفى أولاد صقر المركزي بمحافظة الشرقية، نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، أثناء متابعته لعدد من الحالات بقسم الاستقبال بالمستشفى.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.