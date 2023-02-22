وزير الصحة: لدينا خطط حالية ومستقبلية لتوفير خدمات رعاية متطورة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا ودعمًا قويًا بملفي الصحة والرياضة، وذلك في إطار تحقيق هدف أشمل ببناء إنسان مصري يتمتع بصحة نفسية وبدنية جيدة، تماشيًا مع تحقيق رؤية مصر 2023، لافتًا إلى أن «الصحة والرياضة» وجهان لعملة واحدة.

فرصة حقيقية لتبادل الأفكار والمعايير الناجحة

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بافتتاح فعاليات النسخة الأولى لمعرض ومؤتمر «سبورتس إكسبو 2023»، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 وحتى 25 فبراير 2023، بمركز المنارة للمؤتمرات،وافتتحه دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمشاركة مختلف الاتحادات الرياضية والكيانات الاقتصادية والمؤسسات وممثلي الصناعات والمستلزمات الرياضية، وعدد من الخبراء والمختصين والمعنيين بالرياضة المحلية والعالمية، بحضور أندريا جو مدير معهد الأعمال الرياضية بجامعة ليفربول بلندن.

صورة قيمة ومُشرفة تليق بمكانة مصر

وفي بداية كلمته، وجه وزير الصحة والسكان، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء، لدعمهما الكبير، لهذا المؤتمر العلمي، كما ثمن جهود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نظرًا لجهوده المثمرة في حرصه على إخراج المؤتمر بصورة قيمة ومُشرفة تليق بمكانة مصر محليًا ودوليًا، مؤكدًا أن هذا المؤتمر يعد فرصة حقيقية لتبادل الأفكار والمعايير الناجحة في بناء نظم صحية ورياضية ذات جودة.

وقبل بدء الفاعليات، قام الدكتور خالد عبدالغفار، بجولة تفقدية داخل «سبورتس إكسبو 2023»، للتعرف على أحدث الأجهزة والأنشطة الرياضية المتطورة.

وأوضح أن وزارة الصحة والسكان، تقوم بدور استباقي في التشارك والتنسيق مع «وزارة الشباب والرياضة» لوضع خطط حالية ومستقبلية تستهدف تقديم خدمات رعاية صحية متقدمة، وأنشطة رياضية متطورة للمواطنين، لافتًا إلى الأهمية التي تعود على المواطن المصري، بانتظامه في ممارسة الرياضة بكافة أنواعها، حيث يساعده في الحفاظ على الصحة العقلية والبدنية والنفسية، مستشهدًا بأبطال مصر الرياضيين، الذين يتمتعون بوعي مجتمعي وصحي ونفسي، وكذلك تحسين القدرات العقلية، مشددًا على ضرورة الاقتداء بهم.

وتابع «عبدالغفار» أن المؤتمر، يحمل رسالة هامة بنشر الوعي بدور الرياضة في حياة الإنسان، موضحًا أن ممارسة الرياضة بصورة منتظمة تساهم في انخفاض معدلات الإصابة بأمراض الأورام السرطانية والقلب والأمراض المزمنة، موضحًا أن النسب العالمية تُشير إلى أن 35% من مصابي الأمراض القلبية والعصبية والنفسية تتحسن حالتهم الصحية بممارسة الرياضات المختلفة، كما نوه إلى أن الرياضة لها دور فعال في تقليل نسب الإصابة بأمراض الاكتئاب.

وأشار إلى أن المؤتمر، يعكس رؤية الدولة المصرية في الاستثمار بقوة شبابها ورعايتهم صحيًا ونفسيًا وبدنيًا، مؤكدًا أن هذا الاستثمار سينعكس مستقبلًا على الطاقة الانتاجية والاقتصادية لمصر، الأمر الذي يساهم بدوره في وضع البلاد في صفوف الدول المتقدمة.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال افتتاحه الجلسة الحوارية، إن الأهمية البالغة التي يمثلها هذا الحدث الفريد كونه يعكس مدى الاهتمام والدعم الذى يوليه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمنظومة الرياضية والصحية بكافة مفرداتها وشتي متطلباتها، مؤكدًا أن البنية الرياضية والصحية شهدت تطورًا كبيرًا، بما ساهم في شعور المواطن المصري بدرجة كبيرة من الرخاء والرضاء.

وثمن «صبحي» التعاون مع وزارة الصحة والسكان، في بناء وخلق آفاق تشاركيه تستهدف توفير حياة صحية ورياضية للمواطنين، وتذليل أي عقبات وتحديات قد تعيق ممارستهم للرياضات المختلفة، مؤكدًا أن «وزارة الصحة» تقف جنبًا إلى جنب مع وزارة الشباب والرياضة، في إطلاق المشاريع الرياضية والإشراف الصحي المباشر على هذه الأنشطة وتوفير كافة المستلزمات والرعاية الصحية التي يحتاجها ممارسي الرياضة.

وأشار إلى أن المؤتمر، يمثل منصة لإلتقاء الخبراء والرياضيين بمختلف الدول، للتشارك وتبادل الخبرات بما يجعل مصر، قبلة ومركز دولي لاستضافة الأحداث والبطولات الرياضية بالمستويي الدولي والقاري، وهو ما نجحت فيه الدولة، وذلك باستضافة وتنظيم أكثر من 291 بطولة عالميه وقارية وعربية خلال الأعوام القليلة الماضية، لتصبح الدولة الأكثر والأعلى مستوى العالم فى استضافة البطولات الرياضية، مشيرًا إلى دور «وزارة الصحة» في هذا النجاح الذي حققته المنظومة الرياضية المصرية، كما أكد أن المؤتمر، فرصة لجذب الاستثمار المحلي والعالمي، لافتًا إلى أن مصر، مركز جاذب للاستثمارات الصحية المتطورة، حيث استثمر القطاع الرياضي 39 مليار جنيهًا خلال الـ 4 سنوات الماضية.

فيما أشاد الفريق أسامة ربيع هيكل رئيس هيئة قناة السويس، بإرتقاء النظم الصحية والرياضية، موجهًا التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لقيادته الواعية وتوجيهات في توفير أفضل رعاية صحية ورياضية للمواطن المصري، مؤكدًا على حرص هيئة قناة السويس، على تقديم كافة سبل الدعم لرعاية النماذج الرياضية المختلفة، ونشر الوعي بتأسيس حياة صحية ورياضية.

وأشاد «هيكل» بالنظام المؤسسي الواعي والخطة الاستراتيجية التي تتبعها الدولة المصرية، في الحفاظ على استدامتها كافة انظمتها وعلى رأسها «الصحة والرياضة»، موضحًا أن مصر الدولة الوحيدة التي استطاعت أن تستأنف نشاطها الرياضي بعد جائحة فيروس كورونا، تزامنًا مع توفير رعاية صحية شاملة وإجراءات وقائية قوية.

يُذكر أن معرض «سبورتس إكسبو2023» يضم عدة أجنحة للأنشطة الرياضية من قبل المنظمات والاتحادات والشركات الرياضية، وتشمل «أجهزة وأدوات ومستلزمات وملابس رياضية»، بالإضافة إلى عدد من نماذج تصميمات مصغرة عن أحدث المنشآت الرياضية.