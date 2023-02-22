مفاجأة سارة بشأن الرضيعة عفراء المولودة تحت أنقاض زلزال سوريا (فيديو)

الطفلة عفراء أو آية كما عرفت في بداية زلزال تركيا وسوريا، ولدت تحت أنقاض الزلزال شمال غربي سوريا، وأصبحت الطفلة السورية رمزا للأمل حول العالم، عندما انتشر فيديو إنقاذها في ثاني أيام الكارثة 7 فبراير.

الآلاف يتعاطفون مع الطفلة السورية عفراء

تعاطف الآلاف مع الطفلة آية وأرادوا منحها بيتا جديدا، لكن تحليل الحمض النووي، أثبت علاقة القرابة مع عمتها هالة، التي قررت مع زوجها خليل تسميتها «عفراء» تيمنا بأمها المرحومة.

وأكد خليل السوادي، قريب الطفلة عفراء عبر الفيديو لقناة «العربية»: «رح نضل بسوريا، وأنا اتعرض عليا كتير أطلع بره البلد وأنا رفضت».

وأضاف: «أبوها وأمها ماتوا بسوريا، وسأبقى في سوريا معاها وهتفضل معايا حتى رب العالمين يأخذ أمانته».

وأعلن زوج عمة الطفلة عفراء في لقاء مع قناة «العربية»، أنه تبنى الطفلة المولودة تحت الأنقاض في منطقة جنديرس السورية، وذلك رغم تلقيه العديد من الاتصالات لتبنيها، وأطلق عليها اسم «عفراء» على اسم والدتها.

وأوضح خليل السواد، قريب للعائلة، بتأثر شديد أنهم كانوا يبحثون عن والد الطفلة عفراء وعائلته، فوجدوهم جثثا تحت الأنقاض.

كما أضاف: «سمعنا صوتا عندما كنا نحفر، سبحان الله (نظفنا التراب لنجد الطفلة مع الحبل السري، قطعناه وأخذها ابن عمي إلى المستشفى».