تفاصيل تعرض لبنان لـ هزة أرضية اليوم.. تكررت خلال وقت قصير

شعر اللبنانيون في عدة مناطق مختلفة بهزة أرضية في البلاد خاصة في مناطق صيدا وبيروت، واستمرت لعدة لحظات بحسب موقع لبنان 24 في شريط الأخبار الخاص به.

هزة أرضية في لبنان

وأشار «المرصد الاوروبي المتوسطي» إلى وقوع هزة أرضية بقوة 4.2 قبالة الساحل الجنوبي للبنان ولكنها لم تكن وحيدة حيث كانت هناك هزتان قبالة شواطئ جنوب لبنان اليوم بقوة 4 و 3.5 درجة على مقياس ريختر.

هزة أرضية في لبنان متكررة في وقت قصير

بدوره أوضح المركز الوطني للجيوفيزياء في لبنان عن حصول هزة أرضية فجرا بتوقيت لبنان، عند شواطئ جنوب لبنان تبعد 64 كلم عن صيدا وقوتها 4 درجات على مقياس ريختر، ولكن كان هناك ضربة وهزة أرضية أخرى صباحا على شواطئ جنوب لبنان حيث تبعد 70 كيلومترا عن صيدا وقوتها 3.5 درجات على مقياس ريختر.

هزة أرضية في عدة مناطق

جاءت هزة أرضية بلبنان بعد يومين من زلزال قوي شعر به سكان فلسطين ولبنان، وانتشرت مشاهد هلع في الشوارع خوفا من انهيار المنازل على الأشخاص، وجاء هذا الأمر بالتزامن مع وقوع زلزال قوي ضرب ولاية هطاي التركية وشعر به الأشخاص في سوريا وفلسطين ومصر.

تخوفات من هزة أرضية جديدة بلبنان

وهناك تخوف في لبنان من تكرار هزة أرضية في البلاد خاصة في ظل ارتدادات تحدث كل بضعة أيام منذ بداية الزلزال في تركيا وسوريا في السادس من فبراير الجاري وسط أضرار بالغة تتعرض لها سوريا وتركيا مع تسجيل قتلى ومصابين أكثر من 50 ألف شخص في ظل مساعدات دولية مستمرة لإخراج الأشخاص من تحت الأنقاض.