لحظة لقاء طفلة سورية بوالدها بعد مرور 8 أيام من الزلزال المدمر (فيديو)

تستمر القصص الإنسانية، المفرحة منها والمؤلمة، في الخروج من تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الاثنين الماضي، ويجري توثيقها من خلال فيديوهات مؤثرة تتداول بسرعة البرق عبر مواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم.

إنقاذ الأب وابنته بعد 4 أيام تحت الأنقاض

ووثَّق مقطع فيديو للقاء أب سوري بابنته الناجية الوحيدة من عائلته التي توفيت تحت ركام الزلزال، وذلك بعدما قضى الاثنان أربعة أيام تحت الأنقاض في مدينة أنطاكيا التركية، وتم إنقاذهما ونقلهما إلى مستشفيين مختلفين وافترقا عن بعضهما لعدة أيام.

غادة طفلة سورية علقت مع عائلتها تحت الأنقاض 4 أيام

كانت مع والدها وأمها وأخيها توفوا بطابق آخر

كانت تصبّر والدها وعندما وصل فريق الإنقاذ قالت له ابق صاحيا هناك ضوء قادم

بعد إنقاذهم أضاعت والدها وتم إسعاف كل منهما على مشفى مختلف

بعد بحث طويل وجدها والدها بدار للأيتام

مشهد اللقاء pic.twitter.com/BCcqhOq5Tv — ﮼الزعيم ﮼الهلالي (@hsnalsy87924495) February 13, 2023

وفي مشهد يُدمي القلب، ظهرت الطفلة «غادة» التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات فقط، وهي تدخل غرفة لتلتقي والدها، وعندما رأته انفجرت باكية، كما انهار هو الآخر باكيا، محاولا في الوقت نفسه طمأنتها بأنه لن يتركها وسيبقى بجانبها.

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

يشار إلى أن عدد ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، في السادس من فبراير الجاري، ارتفع إلى نحو 37 ألف قتيل، فضلا عشرات آلاف المصابين والمشردين، وانهيار آلاف الأبنية في البلدين، وسط توقعات بارتفاع الحصيلة غير النهائية خلال الساعات المقبلة، بحسبما أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل لها، اليوم الاثنين.