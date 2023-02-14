لحظة لقاء طفلة سورية بوالدها بعد مرور 8 أيام من الزلزال المدمر (فيديو)
كتب:
أسماء العيسوي
02:54 ص | الثلاثاء 14 فبراير 2023
زلزال تركيا
تستمر القصص الإنسانية، المفرحة منها والمؤلمة، في الخروج من تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الاثنين الماضي، ويجري توثيقها من خلال فيديوهات مؤثرة تتداول بسرعة البرق عبر مواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم.
إنقاذ الأب وابنته بعد 4 أيام تحت الأنقاض
ووثَّق مقطع فيديو للقاء أب سوري بابنته الناجية الوحيدة من عائلته التي توفيت تحت ركام الزلزال، وذلك بعدما قضى الاثنان أربعة أيام تحت الأنقاض في مدينة أنطاكيا التركية، وتم إنقاذهما ونقلهما إلى مستشفيين مختلفين وافترقا عن بعضهما لعدة أيام.
غادة طفلة سورية علقت مع عائلتها تحت الأنقاض 4 أيام— ﮼الزعيم ﮼الهلالي (@hsnalsy87924495) February 13, 2023
كانت مع والدها وأمها وأخيها توفوا بطابق آخر
كانت تصبّر والدها وعندما وصل فريق الإنقاذ قالت له ابق صاحيا هناك ضوء قادم
بعد إنقاذهم أضاعت والدها وتم إسعاف كل منهما على مشفى مختلف
بعد بحث طويل وجدها والدها بدار للأيتام
مشهد اللقاء pic.twitter.com/BCcqhOq5Tv
وفي مشهد يُدمي القلب، ظهرت الطفلة «غادة» التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات فقط، وهي تدخل غرفة لتلتقي والدها، وعندما رأته انفجرت باكية، كما انهار هو الآخر باكيا، محاولا في الوقت نفسه طمأنتها بأنه لن يتركها وسيبقى بجانبها.
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا
يشار إلى أن عدد ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، في السادس من فبراير الجاري، ارتفع إلى نحو 37 ألف قتيل، فضلا عشرات آلاف المصابين والمشردين، وانهيار آلاف الأبنية في البلدين، وسط توقعات بارتفاع الحصيلة غير النهائية خلال الساعات المقبلة، بحسبما أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل لها، اليوم الاثنين.