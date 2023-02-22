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الرئيس السيسي يبعث ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس

كتب:

محمد أبو عمرة
07:41 م | الأربعاء 22 فبراير 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ببرقيتي تهنئة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة «يوم التأسيس السعودي».

وأعرب الرئيس عن أصدق التهاني القلبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين المصري والسعودي الشقيقين، والحرص الدائم على ترسيخها في جميع المجالات.

كما أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته الأخوية للمملكة العربية السعودية بدوام التقدم والتوفيق وللشعب السعودي الشقيق بالمزيد من الرقي والازدهار.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.