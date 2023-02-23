تطورات الحالة الصحية لـ3مشاهير.. أبرزهم يسرا

شهد الوسط الفني خلال الأيام القليلة الماضية، إصابة عدد من نجوم الفن بأزمات صحية، صنعت حالة من القلق عن تطورات حالتهم الصحية من جمهورهم، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز تلك الأزمات.

الفنانة يسرا

حالة من القلق الشديد انتابت جمهور الفنانة يسرا، بعد أن نشرت الفنانة شيماء سيف عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، داعية لها بالسلامة، وأن تمر أزمتها على خير، ما جعل جمهورها يتسائل ما هو المرض الذي أصيبت به يسرا.

وأكدت يسرا في تصريح خاص لـ«لوطن»، أنها تتمتع بحالة صحية جيدة، لكن أصابها دور برد شديد.

مصطفى كامل

وفاجأ الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بإصابته في يده، معلنا إجراء بعد الفحوصات الطبية والإشاعات اللازمة عليها، لتنهال عليه تعليقات الوسط الفني والجمهور بدوام الصحة والعافية.

نجل محمد ثروت

وما زال المطرب والمخرج أحمد ثروت، نجل المطرب الكبير أحمد ثروت يتواجد في المستشفى تحت الملاحظة، بعد إصابته بجلطة في الشرايين منذ 10 أيام، أعلن عنها عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام».