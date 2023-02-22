يسرا تطمئن جمهورها على حالتها الصحية بعد منشور شيماء سيف: «برد شديد»

طمأنت الفنانة يسرا، جمهورها على حالتها الصحية، بعدما نشرت الفنانة شيماء سيف، صورة تجمعهما مصحوبة بتعليق: «ألف سلامة عليكي»، دون توضيح تفاصيل مرضها .

يسرا تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

وقالت يسرا لـ «الوطن»: «أنا الحمد لله بخير، عندي دور برد شديد أوي»، ووجهت الشكر لكل جمهورها ومن سعى للاطمئنان على حالتها الصحية.

يسرا تواصل تصوير «1000 حمد لله على السلامة»

وفي سياق آخر، تواصل الفنانة يسرا تصوير مسلسلها الجديد «1000 حمد لله على السلامة»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، بطولة يسرا، مايان السيد، شيماء سيف، مطرب المهرجانات عنبة في أول تجربة درامية له، آدم الشرقاوي، محمد ثروت، وغيرهم من الفنانين، وهو من إنتاج جمال العدل، وتأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح.

وأثارت الفنانة شيماء سيف حالة من القلق بشأن الحالة الصحية لـ يسرا، وكتبت على صورة تجمعهما: «سلامة قلبك يا حتة من قلبي، إن شاء الله يارب تخفي وتبقي زي الفل، بحبك أوي»، دون الكشف عن تفاصيل حالتها الصحية.