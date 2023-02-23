خريطة أماكن وأسعار معارض أهلا رمضان بقرى ومراكز أسيوط

افتتحت محافظة أسيوط أكثر من 20 معرضًا من معارض أهلًا رمضان بقرى ومراكز المحافظة، لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة 25% عن مثيلتها في الأسواق الحرة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتقدم «الوطن» أبرز أماكن معارض أهلا رمضان المنتشرة بالقرى والمراكز وأسعار السلع المطروحة بالمعارض:

- معرض المحافظة المتواجد بجوار المجلس الشعبي المحلي أمام ديوان عام المحافظة وتطرح لحوم بلدية بسعر 190 جنيها.

- معرض الغرفة التجارية بحي شرق أسيوط، الذي يعد من أكبر معارض المحافظة.

- معرض ميدان المجذوب بحي غرب أسيوط.

- معرض مركز ومدينة أبو تيج داخل ديوان المدينة الذي يضم منتجات غذائية وخضروات وفاكهة.

- معرض أهلا رمضان بقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط.

- معرض مجلس مركز ومدينة القوصية.

- معرض قرية دير الجنادلة بمركز الغنايم أمام مكتب البريد.

- معرض مجلس مدينة صدفا.

- معرض أهلا رمضان بمجلس مدينة البداري.

- معرض أهلا رمضان بمركز ومدينة ساحل سليم.

- معرض أهلا رمضان بمركز ومدينة الفتح.

- معرض مركز ومدينة أبنوب.

أسعار السلع الغذائية بالمعارض

- كيلو السكر المعبأ 14.5 جنيه

- كيلو الأرز حبة عريضة 14.5 جنيه

- كيلو دقيق معبأ ورقي 17 جنيها

- مكرونة الملكة 400 جرام 10 جنيهات

- نصف كيلو عدس مجروش 21 جنيها

- نصف كيلو فول معبأ 13.5 جنيه

أسعار الزيت

- زجاجة زيت خليط 800 ملي 35 جنيها

زجاجة هلا زيت عباد 750 ملي 49.5 جنيه

زجاجة زيت كريستال ذرة 800 ملي 70 جنيها

زجاجة زيت كريستال ذرة 1600 ملي 134 جنيها

زجاجة زيت كريستال ذرة 2200 ملي 187 جنيها

زجاجة زيت عافية 1600 ملي 138 جنيها

زجاجة زيت ذرة عافية 2200 ملي 175 جنيها

زجاجة زيت عباد عافية 800 ملي 60 جنيها

زجاجة زيت عباد عافية 1600 ملي 116 جنيها

زجاجة زيت عباد عافية 2200 ملي 157 جنيها

أسعار علب المسلي

علبة مسلي 700 جرام 50 جنيها

علبة مسلي 1500 جرام 101 جنيها

علبة مسلي كريستال 1500 جرام 99 جنيها

علبة مسلي كريستال 2.5 كيلو جرام 159 جنيها

علبة مسلي الهانم 2.5 كيلو جرام 150 جنيها

باكو شاي ناعم ليبتون 250 جرام 48.5 جنيه

باكو شاي ناعم أنواع 40 جرام 5 جنيهات

كيلو دواجن مجمدة برازيلي مختلفة الأوزان بسعر 65 جنيها

زجاجة خل 900 ملي 5 جنيهات

كيس إريال يدوي 75 جراما 2.75 جنيه

كيس برسيل يدوي 340 جراما 12 جنيها