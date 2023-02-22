مطرب الراب محمد مختار ينتهي من تصوير أغنية جديدة.. يناقش قضية مجتمعية

انتهى مغني الراب محمد مختار فتحي الشهير بـ«تيتو مختار»، من تصوير أغنية جديدة تناقش إحدى قضايا المجتمع، كما اعتاد عليها في تقديم معظم أغانيه.

وقال تيتو مختار خلال بيان صحفي، إن الراب من أنواع الغناء الذي لم يشترط وجود صوت حلو، ولكن يعتمد أنك تكون مؤدي شاطر على المزيكا، وتستطيع من خلالها ترك أثر في عقول الناس.

وأضاف أن الراب يناقش قضايا كثيرة في المجتمع، منها التطرف والعنصرية والعنف، وانتشر بشكل كبير في كل أنحاء العالم منذ التسعينات.

وتابع تيتو: «أتمنى تقديم موسيقى تعيش بمعنى متتسمعش لفترة معينة وبعد كده تتنسي، بالإضافة إلى أني أحاول الوصول لكل الأعمار، لأن الراب حاليا أصبح له جمهور محترم، وكلمات الأغاني تأتي بالمعايشة بمعنى لو جالس مع أصحابي ممكن تجيلي فكرة من وسط».

معلومات عن مغني الراب تيتو

محمد مختار فتحي مغني راب مصري عمره 25 سنة من القاهرة خريج هندسة ميكانيكا، شارك في كثير من الأغاني والإعلانات بالكتابة والمزيكا، واشتهرت نوعية الأغاني التي يقدمها بمناقشة قضايا المجتمع.