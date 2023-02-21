الشاعر الغنائي خالد تاج الدين يطرح فيديو كليب جديدا في عالم الراب

يستعد مطرب الراب والشاعر الغنائي خالد تاج الدين لتصوير فيديو كليب جديد يحمل اسم «الفيل»، من كلماته وألحانه، وتوزيع أمين نبيل، وماستر توما، وإخراج أيمن نور، وإنتاج شركة تاج برودكشن.

تفاصيل أغنية «الفيل»

وتعتبر«الفيل» الأغنية السابعة والكليب السادس له في عالم الراب، الذي أعلن خوضه هذه التجربة لحبه الأصيل لفن الراب.

وطرح من قبل أغنية شكسبير، يخربيتك زن، خشب زان، وآداب اعلام وكاچو اللتين صورهما في لبنان، كما قدم دويتو راب بعنوان «آخر مترو» مع أمير صلاح نجم فرقة بلاك تيما.

تعاون خالد تاج الدين مع جورج وسوف

من الجدير بالذكر، أنه تعاون مؤخرًا مع سلطان الطرب چورج وسوف حيث كتب أغنية «نص عمري» رثاء في وفاة ابنه، وقد تصدرت الأغنية محركات البحث علي جوجل، لتصبح التريند رقم 1 في الوطن العربي خلال 24 ساعة.

كما طرح أغنية «العمر كله» للمطرب بهاء سلطان، والتي قاربت الـ3ملايين مشاهدة في غضون أيام قليلة على موقع الفيديوهات يوتيوب، ويستعد لتعاون جديد معه في أغنية جديدة بعنوان «شكر خاص» التي من المقرر طرحها قريبًا في الأسواق.