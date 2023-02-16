المطرب علاء أيمن: نجاح ويجز ومروان موسى تسبب في انتشار أغاني الراب بسوريا

يستعد المطرب السوري علاء أيمن، لطرح أحدث أعماله الغنائية «الفقر بيعلمك»، والتي كتب كلماتها، ويستعد لطرحها على طريقة «فيديو كليب» في 20 فبراير الجاري.

وعبر علاء أيمن على سعادته بانتشار فن الراب في سوريا خلال الفترة القليلة الماضية، لافتًا في بيان صحفي، إلى أن نجاح مطربي الراب في مصر مثل ويجز ومروان موسى وغيرهما حرّك الشارع السوري، وجعل الجميع يحاولون اكتشاف موهبتهم في هذا الطريق بشكل أوسع.

دخلت مجال الأغاني قبل عامين

وقال «أيمن»، إنه دخل مجال الأغاني منذ حوالي عامين، وقدم خلال هذه الفترة عددا كبيرا من الأغاني الخاصة بعالم «اندرجروند»، لافتًا إلى أنه يتمنى أن ينتشر هذا النوع من الغناء الخاص في سوريا بكل بقاع العالم العربي.

صناع أغنية «الفقر بيعلمك»

وعن أغنيته الجديدة «الفقر بيعلمك»، قال إنها من كلماته وألحان وتوزيع حيدر زعيتر، وتحمل هدفا، فهي أغنية تحفيزية للشباب لبناء مستقبلهم وعدم الاستسلام وسماع كلام ممن يريدون إحباط همة الشباب العربي، لافتًا إلى أن الأغنية تضم أفكارا من ضمنها أن الفشل هو طريق النجاح، ويجب الاستمرار حتى وإن حاول الإنسان عدة مرات لينجح ويصل لهدفه في الأخير.

وقدم علاء أيمن خلال الفترة الماضية أعمالا غنائية لاقت نجاحًا كبيرًا في الشارع السوري، وتعدت نسب مشاهدته الملايين، خاصة أن عدد متابعيه على السوشيال ميديا تعدى 20 مليونا، منهم 10 مليون على موقع «تيك توك».

يذكر أن آخر أعمال علاء الغنائية هي أغنية «كاريزما»، والتي قام بتصويرها على طريقة «فيديو كليب»، وتم طرحها على موقع «يوتيوب».